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    • Yaşam
    • 03.10.2021 10:33
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    • 03.10.2021 10:51
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    En güzel doğum günü mesajları 2021! Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe uzun, kısa resimli, resimsiz doğum günü mesajları!

    Gün içerisinde sıklıkla En güzel doğum günü mesajları 2021 araştırmaları yapılıyor. Yaş günü kutlaması yapmak isteyenler, en özel günlerden biri olan doğum günü için sevdiklerini mutlu etmek ve onlara unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler için Sevgiliye, arkadaşa, ablaya, kardeşe uzun ve kısa, resimli ve resimsiz doğum günü mesajlarını haberimizde derledik. En anlamlı ve unutulmaz bir yaş günü için SMS, Whatsapp üzerinden gönderilebilecek, sosyal medyadan paylaşılabilecek. Doğum günü mesajlarından istediklerinizi seçebilir ve gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En güzel doğum günü mesajları 2021!

    En güzel doğum günü mesajları 2021! Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe uzun, kısa resimli, resimsiz doğum günü mesajları! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevdiklerine, arkadaşlarına, sevgilisine eşine yaş günü düzenlemek isteyenler ve bir mesajla da mutlu etmek unutulmaz kılmak isteyenler en güzel ve anlamlı doğum günü mesajlarını araştırmaya başladı. Haberimizin içeriğinden en güzel seçeneklere ulaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2021

    Bu yıl her anı yakaladığından ve yoluna çıkan her zorluğu yendiğinden emin ol. Mutlu yıllar!

    Yeni yaşın önce sağlık ve huzur sonra dilediğin tüm mutlulukları getirsin sana nice yıllara.

    Bana her an getirdiğin mutluluk hissini yaşayacağın bir yıl diliyorum. Doğum günün kutlu olsun

    Doğum günün kutlu olsun meleğim. Gökyüzü kadar berrak, güneş kadar parlak bir yıl peşinde olsun.

    Doğum gününde yanında olmayabilirim, ama seni düşünüyorum ve sana harika bir doğum günü diliyorum.

    Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.

    Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama, muhakkak "hayat katar" yıllarına. Doğum günün kutlu olsun.

        Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

        Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

        Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

        Bu doğum gününde bir yıl daha yaşlanmış olmanı kutluyoruz. Sahi kaç oldun sen? Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım, birlikte yaşlanmak dileğiyle.

        Ay inanmıyorum o kadar oldun mu sen? Ama üzülme canım her yaşın güzelliği bir başka. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım, sağlıklı ve mutlu nice yaşların olsun.

        Kanka ortam varsa gelelim yoksa doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öperim canım benim.

        Bugün geride kalan bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

        Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz. Doğum günün kutlu olsun.

        Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

        Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

        Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

        Ne dersin bugünü en güzel günlerin başlangıcı yapalım ve bugün en kötü günün olsun! Doğum günün kutlu olsun.

        Yaşadığın anılarını ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında acıdan çok neşenin olacağı güzel bir yıl olması dileğiyle. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…

        İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.
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        Haberler Yaşam En güzel doğum günü mesajları 2021! Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe uzun, kısa resimli, resimsiz doğum günü mesajları!
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