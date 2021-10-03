En güzel doğum günü mesajları 2021! Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe uzun, kısa resimli, resimsiz doğum günü mesajları!

Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

Bu doğum gününde bir yıl daha yaşlanmış olmanı kutluyoruz. Sahi kaç oldun sen? Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım, birlikte yaşlanmak dileğiyle.

Ay inanmıyorum o kadar oldun mu sen? Ama üzülme canım her yaşın güzelliği bir başka. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım, sağlıklı ve mutlu nice yaşların olsun.

Kanka ortam varsa gelelim yoksa doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öperim canım benim.