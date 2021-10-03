En güzel doğum günü mesajları 2021! Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe uzun, kısa resimli, resimsiz doğum günü mesajları! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevdiklerine, arkadaşlarına, sevgilisine eşine yaş günü düzenlemek isteyenler ve bir mesajla da mutlu etmek unutulmaz kılmak isteyenler en güzel ve anlamlı doğum günü mesajlarını araştırmaya başladı. Haberimizin içeriğinden en güzel seçeneklere ulaşabilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI 2021
Bu yıl her anı yakaladığından ve yoluna çıkan her zorluğu yendiğinden emin ol. Mutlu yıllar!
Yeni yaşın önce sağlık ve huzur sonra dilediğin tüm mutlulukları getirsin sana nice yıllara.
Bana her an getirdiğin mutluluk hissini yaşayacağın bir yıl diliyorum. Doğum günün kutlu olsun
Doğum günün kutlu olsun meleğim. Gökyüzü kadar berrak, güneş kadar parlak bir yıl peşinde olsun.
Doğum gününde yanında olmayabilirim, ama seni düşünüyorum ve sana harika bir doğum günü diliyorum.
Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.
Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama, muhakkak "hayat katar" yıllarına. Doğum günün kutlu olsun.