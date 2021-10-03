Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 3 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Aslı Özkan Dağdeviren ile Rahim Dağdeviren fıstıkları Deniz

Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı

Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray

Rukiye ile Yavuz Doğru'nun prensesleri Betül