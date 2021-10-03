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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 3 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 3 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Aslı Özkan Dağdeviren ile Rahim Dağdeviren fıstıkları Deniz

    Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı

    Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray

    Rukiye ile Yavuz Doğru'nun prensesleri Betül

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 3 Ekim 2021
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