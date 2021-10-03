Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Corona'ya yakalanan ABD'li genci Türk doktorları kurtardı

    İzmir’de Corona’ya yakalanan ABD’li David Boteyo, Türk doktorları tarafından sağlığına kavuşturuldu. Boteyo, "Türk doktorlarına çok teşekkür ederiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca aşımı olacağım" dedi.

    David’e Türk şifası

    David ve Paglz Boteyo çifti, ABD'nin Miami kentinden 2 ay önce İzmir'e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan çiftin Covid 19 olduğu belirlendi. Çift Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. David Boteyo, 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerinin ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, testi de negatif çıkınca normal servise alındı. Boteyo, "Türk doktorlarına çok teşekkür ederiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca aşımı olacağım" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Askere gidene erken emeklilik
    Haberler Yaşam Corona'ya yakalanan ABD'li genci Türk doktorları kurtardı
        SON DAKİKA