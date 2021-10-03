Corona'ya yakalanan ABD'li genci Türk doktorları kurtardı

David ve Paglz Boteyo çifti, ABD'nin Miami kentinden 2 ay önce İzmir'e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan çiftin Covid 19 olduğu belirlendi. Çift Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. David Boteyo, 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerinin ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, testi de negatif çıkınca normal servise alındı. Boteyo, "Türk doktorlarına çok teşekkür ederiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca aşımı olacağım" dedi.