Isparta'da definecilere 90 bin TL kaptıran adama ikinci şok! Karısı da evden kovdu

Aksu İlçesi'nde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), defineci görünümlü dolandırıcıların kurbanı oldu.

2018'de Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri bir toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Duvar da kısa sürede zengin olma hayaliyle kutuyu saklamaya başladı.

SENİ İSTEMİYORUM

Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda dolandırıldığını anladı.

3 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Duvar'ın yaşanan bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Dudu Duvar, "Seni evde istemiyorum" dedi ve 3 katlı evlerinin birinci katına yerleşti.

Mehmet Duvar ise giriş katına taşındı. Talihsiz adam hem dolandırıcıların bulunmasını hem de eski evine taşınma hayaliyle her sabah güne başlıyor.