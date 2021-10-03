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    Isparta'da definecilere 90 bin TL kaptıran adama ikinci şok! Karısı da evden kovdu

    Isparta’da ‘Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz’ diyen dolandırıcılara 89 bin lira kaptıran Mehmet Duvar, 50 yıllık eşi tarafından evden atıldı. Birbiriyle konuşmayan Duvar çifti, aynı binanın farklı katlarında yaşıyor...

    Araya duvar girdi

    Aksu İlçesi'nde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), defineci görünümlü dolandırıcıların kurbanı oldu.

    2018'de Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri bir toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Duvar da kısa sürede zengin olma hayaliyle kutuyu saklamaya başladı.

    SENİ İSTEMİYORUM
    Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda dolandırıldığını anladı.

    3 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Duvar'ın yaşanan bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Dudu Duvar, "Seni evde istemiyorum" dedi ve 3 katlı evlerinin birinci katına yerleşti.

    Mehmet Duvar ise giriş katına taşındı. Talihsiz adam hem dolandırıcıların bulunmasını hem de eski evine taşınma hayaliyle her sabah güne başlıyor.

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    Haberler Yaşam Isparta'da definecilere 90 bin TL kaptıran adama ikinci şok! Karısı da evden kovdu
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