İl ve ilçe müftülüklerinde 4 yılda 38 bin 53 resmi nikah kıyıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisinin, vatandaşlardan ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 2017'de yapılan düzenleme ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevinin verildiği hatırlatıldı.

DİYARBAKIR İLK SIRADA

Uygulamanın başladığı günden bugüne toplam 38 bin 53 resmi nikahın müftülüklerce kıyıldığı ifade edilen açıklamada, en çok nikahın kıyıldığı ilin 3 bin 547 nikah ile Diyarbakır olduğu kaydedildi.

Açıklamada Diyarbakır'ı, 3 bin 258 nikah ile İstanbul'un, 1855 nikah ile Ankara'nın, 1720 nikah ile Konya'nın, 1402 nikah ile Van'ın, 1249 nikah ile Mardin'in ve 1074 nikah ile Kahramanmaraş'ın takip ettiği bildirildi.