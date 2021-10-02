Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsten cezalandırılabilir

Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungurla birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisinden eşi eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Duruşmada savcı mütalaasında, Sungur ve Sarnıç'ın Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalıştıklarını belirtip kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.