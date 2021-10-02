Gebe pilatesiyle anne adayları doğuma hazırlanıyor: Kolay bir doğum olacağına inanıyorum

Hamilelik süreçlerinde anne adaylarının çeşitli korkular yaşadığını ve bu korkuları yenmek için pilatesin etkili bir yöntem olduğunu dile getiren pilates eğitmeni, "Anne adayları, sanki hamilelik çok zor bir süreçmiş gibi yaşadıkları için bu korkularla geliyorlar. Daha ilk haftadan itibaren hem çok kilo alacakları hem de doğuramayacakları korkusunu yaşıyorlar. Biz derslerimizde hem anne adaylarımızın korkularını yenmeye çalışıyoruz hem de kilo almamaları için beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Derslerimiz çok keyifli geçtiği için endorfin, seretonin, oksitoksin yani doğum hormonunu nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Özellikle de adrenalin hormonunu salgılatmamalarını öğretiyoruz çünkü bu hormon doğum sürecinde en tehlikeli hormondur. Doğumun ilerlemesini engeller. Anneleri mutlu birer anne adayı olarak doğuma kolaylık olması amaçlı güzel, keyifli dersler yapıyoruz ki bütün hormonları salgılayabilsinler" ifadelerini kullandı.





"DOĞUMUN KOLAY GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Gebe pilates derslerini düzenli bir şekilde takip eden anne adayı bu derslerle hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlama yaşadığını belirtti.

Doğumun kolay geçeceğine inandığını aktaran anne adayı, "Şu anda 37'nci haftaya girdim, doğumuma az kaldı, heyecanla bekliyoruz. 15 haftalıkken başladık biz sporlara. O haftadan beri her hafta düzenli olarak geliyorum. Sırt ve bel ağrılarımda çok azalmalar oldu, rahatladığımı hissediyorum. Bu nedenle doğumumun kolay geçeceğine inanıyorum. Kesinlikle psikolojik olarak daha rahat hissediyorum, hatta hazır gibiyim. Zamanım da çok azaldı. Dediğim gibi çok kolay bir doğum geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.