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    • Yaşam
    • 02.10.2021 12:28
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    • 02.10.2021 12:37
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    Gebe pilatesiyle anne adayları doğuma hazırlanıyor: Kolay bir doğum olacağına inanıyorum

    Gebelik sürecinde yaşanabilecek problemleri en aza indirmek amacıyla uygulanan gebe pilatesi, anne adaylarının hem rahat bir hamilelik geçirmesini sağlıyor hem de doğumu kolaylaştırıyor. Anne adaylarına verdikleri eğitimlerden bahseden pilates eğitmeni, Biz derslerimizde özellikle adrenalin hormonunu salgılatmamalarını öğretiyoruz çünkü bu hormon doğum sürecinde en tehlikeli hormondur. Doğumun ilerlemesini engeller." dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Gebe pilatesiyle anne adayları doğuma hazırlanıyor

    Gebelik, hem psikolojik hem de fiziksel olarak anne adaylarının birçok sıkıntı yaşamasına sebep olabiliyor. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda birçok korkunun yaşandığı bu süreçte gebe pilatesi ve çeşitli egzersizler tavsiye ediliyor. Tıp merkezinde anne adaylarına bireysel olarak pilates dersleri verilerek annelerin doğuma hazırlanması sağlanıyor.

    IKINMA TEKNİKLERİ

    Nefes egzersizleri, ıkınma teknikleri, bebek ilkyardımı, bebek yıkama, bebek masajları gibi çeşitli derslerin de verildiği programda anneler hem korkularını yeniyor hem de hamilelik sürecinde yaşanacak olası fiziksel ağrıları olabildiğince azaltıyor.



    "HEM TEORİK HEM PRATİK OLARAK DESTEK OLUYORUZ"

    Hamileleri normal doğuma hazırlamak, onların sürecini daha kolaylaştırmak ve doğru nefes alarak ıkınma tekniklerini öğretmeyi amaçladıklarını aktaran pilates eğitmeni, yedi yıldır gebe pilatesi dersleri verdiklerini dile getirdi.

        12'nci hafta itibariyle herhangi bir düşük problemi yoksa anne adaylarını bireysel bir şekilde hamile pilates derslerine başlattıklarını kaydeden eğitmen, "Bu derslerimizin içerisinde hem mat üzerinde hem de reformer aletlerimiz üzerinde çalıştırıyoruz. Derslerimiz ortalama 1 saat ile 45 dakika arasında sürüyor. Ders içeriğinde nefes eğitimleri, bebek ilkyardımı, bebek yıkama, bebek masajları gibi teknikleri hem teorik hem de pratik şekilde anne adaylarımıza destek vererek öğretiyoruz" dedi.



        "ANNELERİMİZİN HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ AĞRILARINI AZALTIYORUZ"

        Derslere öncelikle reformer pilatesle başladıklarını ve mat pilatesle devam ettiklerini belirten pilates eğitmeni, gebe pilatesi derslerindeki egzersizler hakkında konuştu.

        Gebeliğin dönemlerine göre egzersizlerin de uygun olarak değiştiğini aktaran eğitmen, "Pilatesin doğum sürecindeki amacı tamamen annenin sırt ve kas sistemini, omurilik sistemini kuvvetlendirmek olduğu için ilk haftalarda derslerimize başlıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü trimester şeklinde derslerimiz devam ediyor. Her trimester haftasının nefes eğitimleri ve egzersizleri farklı oluyor. Son haftalarda annelerimizi tamamen doğuma hazırlamak amaçlı bir eğitim yapıyoruz. Nefes eğitimleri, ıkınma eğitimleri, doğum sürecine, bebeğin doğum kanalına girene kadar ilerlemiş olduğumuz süreçlerimiz var. Bu süreçlerde annelere destek verdiğimiz egzersizlerimiz var. Son haftalarda tamamen annenin pelvis kaslarına yönelik egzersizler yapıyoruz. Çünkü annelerimizin son haftalarda hem sırt ağrıları çoğalıyor hem de pelvis kaslarına baskı yaptığı için kasık ağrılarını çok fazla yaşıyorlar. Buna yönelik egzersizler tercih ediyoruz. Annemizin bu süreçteki ağrılarını, sıkıntılarını biraz daha kolaylaştırıyoruz" diye anlattı.



        ANNE ADAYLARI KORKULARINI BU DERSLERDE YENİYOR

            Hamilelik süreçlerinde anne adaylarının çeşitli korkular yaşadığını ve bu korkuları yenmek için pilatesin etkili bir yöntem olduğunu dile getiren pilates eğitmeni, "Anne adayları, sanki hamilelik çok zor bir süreçmiş gibi yaşadıkları için bu korkularla geliyorlar. Daha ilk haftadan itibaren hem çok kilo alacakları hem de doğuramayacakları korkusunu yaşıyorlar. Biz derslerimizde hem anne adaylarımızın korkularını yenmeye çalışıyoruz hem de kilo almamaları için beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Derslerimiz çok keyifli geçtiği için endorfin, seretonin, oksitoksin yani doğum hormonunu nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Özellikle de adrenalin hormonunu salgılatmamalarını öğretiyoruz çünkü bu hormon doğum sürecinde en tehlikeli hormondur. Doğumun ilerlemesini engeller. Anneleri mutlu birer anne adayı olarak doğuma kolaylık olması amaçlı güzel, keyifli dersler yapıyoruz ki bütün hormonları salgılayabilsinler" ifadelerini kullandı.



            "DOĞUMUN KOLAY GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

            Gebe pilates derslerini düzenli bir şekilde takip eden anne adayı bu derslerle hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlama yaşadığını belirtti.

            Doğumun kolay geçeceğine inandığını aktaran anne adayı, "Şu anda 37'nci haftaya girdim, doğumuma az kaldı, heyecanla bekliyoruz. 15 haftalıkken başladık biz sporlara. O haftadan beri her hafta düzenli olarak geliyorum. Sırt ve bel ağrılarımda çok azalmalar oldu, rahatladığımı hissediyorum. Bu nedenle doğumumun kolay geçeceğine inanıyorum. Kesinlikle psikolojik olarak daha rahat hissediyorum, hatta hazır gibiyim. Zamanım da çok azaldı. Dediğim gibi çok kolay bir doğum geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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