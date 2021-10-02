Gebe pilatesiyle anne adayları doğuma hazırlanıyor: Kolay bir doğum olacağına inanıyorum

Gebelik, hem psikolojik hem de fiziksel olarak anne adaylarının birçok sıkıntı yaşamasına sebep olabiliyor. Özellikle ilk kez anne olacak kadınlarda birçok korkunun yaşandığı bu süreçte gebe pilatesi ve çeşitli egzersizler tavsiye ediliyor. Tıp merkezinde anne adaylarına bireysel olarak pilates dersleri verilerek annelerin doğuma hazırlanması sağlanıyor.
IKINMA TEKNİKLERİ
Nefes egzersizleri, ıkınma teknikleri, bebek ilkyardımı, bebek yıkama, bebek masajları gibi çeşitli derslerin de verildiği programda anneler hem korkularını yeniyor hem de hamilelik sürecinde yaşanacak olası fiziksel ağrıları olabildiğince azaltıyor.
"HEM TEORİK HEM PRATİK OLARAK DESTEK OLUYORUZ"
Hamileleri normal doğuma hazırlamak, onların sürecini daha kolaylaştırmak ve doğru nefes alarak ıkınma tekniklerini öğretmeyi amaçladıklarını aktaran pilates eğitmeni, yedi yıldır gebe pilatesi dersleri verdiklerini dile getirdi.