Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.10.2021 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 07:00
    ABONE OL

    Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Kauçuk üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu

    İMES Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın sonrası tek katlı fabrikada büyük çapta hasar oluşurken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

    İHA
    Gece yarısı korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

    Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Sanayi Sitesi içindeki bir plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

    Yangın, 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde bulunan İMES Sanayi Sitesi 402'inci Sokak'ta bulunan kauçuk ve plastik üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kauçuk üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan alevler çevrede bulunan diğer iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Ümraniye, Dudullu ve Ataşehir'den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı fabrikada büyük çapta hasar oluşurken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

    Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Anneye erken emeklilik
    Haberler Yaşam Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın: Kauçuk üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu
        SON DAKİKA