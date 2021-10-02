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    • Yaşam
    • 02.10.2021 08:58
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    • 02.10.2021 08:58
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    3 gündür kayıp olan balıkçının cesedi denizden çıktı

    Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan balıkçı Ertan Göktepe'nin (60) denizde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detayları...

    DHA
    Kayıp balıkçının cesedi denizde bulundu

    Cide ilçesinde yaşayan balıkçı Ertan Göktepe, 28 Eylül Salı günü akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Cide Limanı'na gelen Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti. Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti. Yeniden limana gelen Ertan Göktepe'den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine harekete geçen arama- kurtarma ile su altı dalgıç ekipler, Cide Limanı'na gelerek denizde arama başlattı. 3 gün süren aramanın sonunda akşam saatlerinde Göktepe'nin denizde cansız bedenine ulaşıldı. Göktepe'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam 3 gündür kayıp olan balıkçının cesedi denizden çıktı
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