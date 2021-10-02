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    • Yaşam
    • 02.10.2021 10:44
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    • 02.10.2021 10:44
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    Ali Eren Çiçek, alabalık tesisleri ile ilgili açıklamalarda bulundu: Yıllık 400 ton balık üretiyoruz

    1979 yılından bu yana hizmet veren Ali Dayı Balık restoranı pek çok yeniliğe ve ilke imza atıyor. Yıllardan bu yana kalitesini ve lezzetini hiç bozmayan, Ali Eren Çiçek tarafından işletilen, Ali Dayı Balık en çok rağbet gören ve ziyaret edilen restoranlar arasında. Ünlü işletmeci Çiçek, kendi tesislerinde kendi ürettikleri alabalıklar ile müşterilerine hizmet vermekte olduklarını söyledi.

    Yıllık 400 ton balık üretiyoruz

    Alabalık restoranlar zinciri sahibi ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ali Eren Çiçek, alabalık tesisi ve restoranı hakkında konuştu. Başarılı işletmeci "Ali Dayı Balık olarak 42 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. İşimiz ciddiye alarak ve müşterilerin istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Ali Dayı Balık olarak kendi tesislerimizde yıllık 400 ton balık üretiyoruz. Bir balık 14 ayda yetişiyor. Kendi ürettiğimiz balıkları yine kendimiz işliyoruz. Bu balıklar yılda 2 milyon adet balık yumurtası üretiyorlar. Biz bu yumurtaların yarısını havyar olarak satıyoruz. Bir kısmını da kendimiz üretimde kullanıyoruz." Diyerek kendi tesislerin işleyişine dair bilgiler verdi.


    Pek çok ilke imza atan Ali Dayı Balık Restoran, kiremitte, ızgarada ve kızartma olarak servis edilen balıkların yanı sıra değişik lezzetlere de imza atmaktadır. Müşterilerini her zaman şaşırtmayı seven bir müessese olduğunu her seferinde ispatlamaktadır.


    Yıllardır kalitesi, lezzeti ve doğal balıkları ile zirveden düşmeyen Ali Dayı Balık Restoran son zamanlarda ise alabalık ile yaptıkları çeşitli ve değişik lezzetler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yıllar içerisinde tek ödün vermedikleri şey kendi kaliteleri ve lezzetleri olan Ali Dayı Balık Restoran, Ali Eren Çiçek öncülüğünde sektörde yıldızını parlatmaya devam ediyor. Birbirinden mükemmel ve lezzetli alabalık yemeklerini tatmak isteyen herkesi, tesislerine bekleyen Ali Eren Çiçek, müşterilerini özenle ve ilgi ile karşılıyor. Ve misafirlerinin mutlu ayrılması için her türlü hizmet davranışını ekibi ile birlikte sergilemekten de geri kalmıyor.

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    Haberler Yaşam Ali Eren Çiçek, alabalık tesisleri ile ilgili açıklamalarda bulundu: Yıllık 400 ton balık üretiyoruz
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