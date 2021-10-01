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    • Yaşam
    • 01.10.2021 12:04
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    • 01.10.2021 12:04
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    260 kadına cinsel içerikli taciz mesajı gönderen 4 çocuk babası: Pandemide sıkıldığım için yaptım

    İstanbul'da yaşayan 4 çocuk babası 54 yaşındaki N.T., 260 kadına cinsel içerikli mesaj göndererek taciz etti. N.T. mesaj attığı kadınlardan birinin şikayeti ile bulundu. Çıkarıldığı mahkemede ise "Pandemi döneminde yalnızdım. Sıkıldığım için böyle bir şey yaptım" ifadeleriyle kendisini savundu. N.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    DHA
    260 kadını mesajla taciz etti

    İstanbul'da yaşayan, bir sivil toplum kuruluşunun yönetiminde görevli, isminin açıklanmasını istemeyen kadın, sosyal medya hesabına N.T.'den gelen pornografik video ile 'Seninle böyle şeyler yapmak isterim' mesajını görünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    ÇİFT HAT VE TELEFON KULLANMIŞ
    Kimliği tespit edilen evli ve 4 çocuk babası N.T., ifade için savcılığa çağrıldı. Polis nezaretinde savcılığa götürülen ve cep telefonlarına el konulan N.T.'nin, öncesinde 259 kadına daha pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. N.T.'nin sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, iki telefon hattı kullandığı ve farklı isimlerde sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. N.T.'nin cinsel içerikli mesajları ikinci bir cep telefonundan attığı tespit edildi.

    SUÇUNU İTİRAF EDİP KENDİNİ SAVUNDU
    Savcılıkta ifadesi alınan N.T., suçunu itiraf etti. İfadesinde hiçbir kadını tanımadığını, sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini söyleyen N.T., pişman olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirten N.T., "Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum. Pornografik görüntüleri ve cinsel duyguları tatmin edici yazışmaları gönderdiğim kadınların hiçbirini tanımıyorum, hiçbiriyle de buluşmadım. 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için bu eylemde bulundum. Pişmanım" dedi. N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    "LÜTFEN KADINLAR SESSİZ KALMASIN"
    Avukat Metehan Uluman, 260 kadına sosyal medyadan yapılan cinsel tacizin, bir kadının cesaretiyle ortaya çıktığını söyledi. Kadınların benzer durumlarda korkmadan en yakın polis merkezine giderek şikayetçi olması gerektiğini ifade eden Avukat Uluman, "Sürecin takipçisiyiz. Kadınlar böyle bir iş başlarına geldiğinde sessiz kalmasın. Yetkili mercilere başvurmaları gerekiyor. Bu türden suçlar, mutlaka gün yüzüne çıkmalı. Bu olayda da şahıs adli yargılama sonucunda gerekli cezayı almalıdır. Kadınlar korkmasın, bu gibi durumlarda lütfen sessiz kalmasın" diye konuştu.

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