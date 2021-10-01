Arkadaş cinayetinin perde arkasından küfür çıktı: Aramızda namus meselesi vardı

Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan bir pastanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli Mesut Ş.'nin pastanede kahvaltı yaptığı sırada yanına gelip oturmak isteyen üç arkadaşı Muhammet Ş., Selahattin E. ve Özkan V. arasında sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginliğin küfürleşmeye varmasıyla kontrolünü kaybeden Mesut Ş., belinden çıkardığı silahla kahvaltı masasındaki arkadaşlarına kurşun yağdırdı. 3 arkadaşını da silahla vurarak ağır yaralayan Mesut Ş., silah zoruyla çevirdiği taksiyle olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

PASTANE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ