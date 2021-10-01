Son dakika: Faturaya attığınız imza senet kağıdı olabilir!! Kargocu kılığı ile vatandaşı dolandırıyorlar

Son dakika haberi... Vurgun için her yolu deneyen dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Her gün yeni bir taktikle ortaya çıkan dolandırıcıların şimdiki yöntemi ise sahte kargocularla senet vurgunu!
Senetle binlerce liralık vurgun yapan bir çete nedeniyle onlarca mağdur İstanbul Adliyesi'nin adliyenin yolunu tutuyor. "Bu kadarı şeytanın dahi aklına gelmez!" dedirten olay ise şöyle gelişiyor:
Çete önce Karaköy, Kapalıçarşı, Laleli gibi İstanbul ticaretinin kalbi olan noktalardaki varlık sahibi esnafları tespit edip, gözüne kestiriyor. Sonra hackerlar yoluyla mağdurların banka hesaplarını inceliyor. Ardından malvarlığı olanların kargolarını takip ediyor.