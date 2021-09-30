Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.10.2021 05:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2021 05:42
    ABONE OL

    Son dakika: Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Son dakika haberi... Malatya'da ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA
    Malatya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Son dakika haberi... Malatya'da ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

    Kaza, Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. yönetimindeki 44 BN 553 plakalı ambulans ile Y.Y. idaresindeki 44 DT 484 plakalı otomobil İsmet Paşa Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Marsilya’da sessiz gece!
    Haberler Yaşam Son dakika: Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        SON DAKİKA