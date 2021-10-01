Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.10.2021 23:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2021 23:51
    ABONE OL

    Pendik'te elinde bıçakla polislerin üzerine yürüyen şahıs bacağından vuruldu!

    Son dakika haberleri... Pendik'te elinde bıçakla dolaşan 1 kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vuruldu. Şüpheli gözaltına alınarak Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polise bıçak çekince vuruldu!

    Pendik'te elinde bıçakla dolaşan 1 kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vuruldu.

    Olay, saat 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik Devlet Hastanesi etrafında elinde bıçakla dolaşan Sadık Yağmur, polis tarafından uyarıldı.

    POLİS OTOSUNUN CAMINA VURDU
    Polislerin uyarısına rağmen elindeki bıçağı atmayan Yağmur, polis otosunun camına vurmaya başladı. Daha sonra çevredeki bir iş yerinin merdiven altına sığınan şüpheli, polislerin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı yine bırakmadı. Bıçakla kendine zarar vermeye başlayan Yağmur, polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

    BACAĞINDAN VURULDU
    Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınarak Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Satan satana!
    Haberler Yaşam Pendik'te elinde bıçakla polislerin üzerine yürüyen şahıs bacağından vuruldu!
        SON DAKİKA