Dünya onu arıyor

Bursa İnegöl'deki Çayyaka Mahallesi'nde yaşayan Beyhan Mutlu (50), arkadaşlarıyla alkol aldı. Evine gitmek için ayrıldı. Ancak kayıplara karıştı. Jandarma arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayan ekibe katıldı. Bir süre sonra bir personel "Beyhan Mutlu" diye bağırdı. Mutlu da 'Buradayım' diye cevap verince gerçek ortaya çıktı.

Kendisinin arandığını öğrenen Beyhan Mutlu, ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı. İşte bu film gibi olay dünya medyasının da ilk sırasında yer aldı.

Amerikan Fox News, haberi, "Kayıp Türk kendisini arayan ekibe katıldı" diye yayınladı.

İngiliz Metro da "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu. Daily Maily ise "Kayıp Türk, onu aradıklarını fark etmeden önce bir arama kurtarma ekibiyle arama yaptı.

Olay komedi filmlerini aratmadı" şeklinde yayınladı. Şöhreti yakalayan Mutlu ise yaşadığı o anları şöyle anlattı: "Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. ' Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, Ne gerek var üle şeye beya..."