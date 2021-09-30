VAV TV'de yayınlanan 'Yüzler ve İzler' adlı programın bugünkü konuğu Şair Nurullah Genç oldu. Programda önemli açıklamalarda bulunan Genç, anlattığı bir hikaye ile adeta ders verdi.
ABD'li bir yüksek mimar ile geçen hikayesini anlatan Genç, mimarın Erzurum'daki tarihi eserleri öğrenmek istediğini aktardı ve kendisinde ücreti karşılığında yardım istediğini söyledi.
"OSMANLI VE SELÇUKLU MİMARİSİNİ OKUMUŞ"
Genç, "Dedi ki, bana '2 saat hizmette bulun ücretini ödeyeyim sonra Doğu Beyazıt'a gideceğim.' Doğru Beyazıt'a niye gidiyorsun diye sordum. Yüksek Mimar olduğu için 4 5 yıl Osmanlı ve Selçuklu mimarisini okumuş. Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın mimarı özellikleriyle ilgili Yüksek lisans tezi yapmak için Erzurum'a gelmiş. Gitmeden de Erzurum'daki tarihi eseleri Erzurumlu birinden dinlemek istiyormuş. Sonra da geçecek oraya" dedi.
"OMUZLARIMIZ HEP DÜŞÜKTÜ, ÖYLE ALIŞTIRILDIK"
Açıklamalarına devam eden Genç, "Tamam dedim heyecanla. 2 saat gezeriz dedim mektup arkadaşlığı yaparız. O günlerde de ABD rüyası büyük bir rüya. Nasıl öğrenebiliriz İngilizce'yi. Bugünkü gibi imkanlar yok. En güzel yol mektup arkadaşlığı. Bir Amerikalıyla mektup arkadaşlığı yaptığınızda o pratik İngilizce'yi yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Onun için bazen tarihi eserlerin önünde dolaşırdık. Bir turistle tanışıp mektup arkadaşı olabilir miyiz diye. Ama omuzlarımız hep düşüktü aşağılık duygusundan. Onlar çünkü yüksek yerlerden gelmiş insanlar. Öyle alıştırıldık. O günlerdeki panellerde konuşmacılardan 82 ya da 83 defa az gelişmiş ülke Türkiye'yi dinleyince kalkıp gitmiştim" ifadelerini kullandı.
"KÜTÜPHANEDE TÜRKÇE ANSİKLOPEDİ BULAMADIM"
ABD'li ile anlaştıktan sonra Erzurum'un tarihi eserlerini bilmediğini fark ettiğini söyleyen Genç, "Bir çözüm yolu düşündüm hemen. 2 saat işim var izin verir misiniz yapıp geleyim dedim. Gittim kütüphaneye Türkçe ansiklopedi de bulamadım. 2 tane ansiklopedi vardı yabancı. Onlardaki Erzurum maddelerinden Erzurum tarihi eserleriyle ilgili 10 sayfalık metin çıkartıp onları da ezberleyip indim." dedi.