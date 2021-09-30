



NURULLAH GENÇ'İN MEKTUP ARKADAŞLIĞI İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Daha sonra ABD'li yüksek mimarın şehirden ayrılmak için yola çıkacağını belirten Genç, "Ayrılmadan önce dedim ki yazışalım. Tok bir sesle neden dedi. Dedim ki biz arkadaş olduk. 'Hayır' dedi 'biz arkadaş filan olmadık.' Ben ücret verip 2 saat hizmet alacaktım sen benim başıma bela oldun dedi. Bir ağırıma gitti. Ama dedi ki o kadar sevimlisin ki bırakamadım seni dedi. Dedim ki Amerikan kültürüne göre bir yere gittiğinizde hürmet ikram görürseniz teşekkür mektubu yazarsınız. Siz onu yazacaksınız ben de cevap vereceğim mektup arkadaşı olacağız dedim. O da doğru dedi ama yine de yazmayacağım dedi. Satranç oynarken ben adresini almıştım ben. Sen bana yazarsan ben sana cevap veririm dedi. Ben sana yazmam dedi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK HALİ BUDUR"

ABD'linin neden mektup yazmayacağını merak eden Genç, "Neden dedim. 'Çünkü sen yazmaya layık bir adam değilsin' deyince ben de üzüldüm. Sen kendi şehrindeki eserlerini bilmiyorsun dedi. Türkiye'nin 100 yıllık hali budur işte. Kendini bilmeyen ama başkalarını bilmek için can atan insanlarla doldurduk biz bu ülkeyi. Kendi hazinesini tarihini değerlerini arka planda bırakmış, merak bile etmeyen yüz binlerce insan yetiştirdik. İşte ben o zaman o insanları temsil ediyordum." dedi.