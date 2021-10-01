Bursa İnegöl'de arama-kurtarma ekipleriyle kendisini arayan Beyhan Mutlu: Bana inanmadılar! Dünya umurumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu.
Arama çalışmaları sırasında ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olan adamın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, kayıp olan şahsın kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere kendini inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil" diye konuştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu.
DÜNYANIN TANIDIĞI BEYHAN MUTLU, SESSİZLİĞİNİ BOZUP, YAŞADIĞI O ANLARI ANLATTI.
Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık.