Üsküdar'da korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı yolda yürüyen iki kişi hayatını kaybetti

Yaralılar şu an hastanede. Ama durumlarının ağır olduğunu biliyoruz. Allah onlara inşallah şifa verir diye temenni ediyorum. Sürücü de hastanede polis kontrolünde. Sürücünün yanında bir de kız çocuğu vardı. Onların durumları iyi. Bir panikle olan kaza diye düşünüyoruz." dedi.