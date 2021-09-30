Üsküdar'da korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı yolda yürüyen iki kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Kızını okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanarak kontrolden çıkan otomobil, önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı.
Kazayı görenler yaralıların yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralanan sürücü Ertuğrul ise polis eşliğinde hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yavuztürk Mahalle muhtarı Ramazan Çukurkaş, "Sitemizden çıkan bir bayan sürücüye ait aracımız aşağıya sağlık ocağına doğru ilerlerken maalesef zannediyorum kontrolünü kaybetti. Önce bir bayana arkasından genç kızımıza çarparak bir facia denebilecek kazaya sebebiyet verdi.