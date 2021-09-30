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    • Yaşam
    • 30.09.2021 10:51
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    • 30.09.2021 10:52
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    Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Türkiye’de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur?

    Yaz ayları ve sıcakları sona ererken vatandaşlar Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Sıcaklıkların yüksek olmasını ve açık havada keyif yapmak isteyenler özellikle gün içerisinde araştırmalarını hızlandırıyor. Ülkemizde tam yaz bitti derken bir süre yeniden sıcaklar başlayarak daha sonra kış mevsimine geçiş yapılıyor. Peki Türkiye’de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur?

    takvim.com.tr
    Pastırma sıcakları ne zaman 2021?

    Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Türkiye'de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Serinlemeye başlayan havalar ile birlikte vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Peki hangi ayda başlar ve biter? İşte tüm bilgiler...

    PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR 2021?

    Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

    Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

    Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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        Haberler Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Türkiye’de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur?
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