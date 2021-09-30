Bayrampaşa'da özel hastanede dehşet: Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

SALDIRI SONRASI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Özel hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan Bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun Bakımda tedavi altındadır.