Durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı!





ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu.