Durdurduğu TIR sürücüsünü beyzbol sopasıyla darbedip kaçtı!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde yaşandı.
Ankara'dan Bursa istikametine giden Efraim Candan (45) yönetimindeki 42 AGF 194 plakalı TIR'ın önünde manevra yaparak durduran bir kişi, araçtan inerek Candan'a tehditler savurdu.
TIR sürücüsü Efraim Candan, aracın kapılarını kilitleyerek kendisini korumaya çalışsa da şüpheli aracından aldığı beyzbol sopasıyla önce TIR'ın aynalarını ve camlarını kırdı, ardından Candan'ı darbetti. Saldırıda başından yaralanan Candan kanlar içinde kalırken, şüpheli ise aracına binerek kaçtı.
ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Olay sırasında, yol ortasında duran TIR'a çarpmamak için ani fren yapan 3 araç ise zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara Karayolu'nun Bursa istikametinde ulaşım uzun bir süre durdu.