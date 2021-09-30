Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Okunacak dualar, faziletleri…

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?



Hâcet namazı dört veya on iki rek'at olarak kılınır. Dört rek'at olarak kılındığı takdirde birinci rek'atında Fâtiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

3 defa Ayetel Kürsi okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

