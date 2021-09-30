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    • Yaşam
    • 30.09.2021 12:00
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    • 30.09.2021 12:02
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    Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Okunacak dualar, faziletleri…

    Müslüman alemi gün içerisinde Hacet namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Dilekleri olan Müslüman aleminin bu dilek için Allah’a dua etmesi, istemesi nedeniyle kılınan Hacet namazında hangi duaların okunacağı, faziletinin ne olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Namaz kılanlar dünya sıkıntılarından uzaklaşır ve Allah’a yönelir. Maddi ve manevi dileklerin gerçekleşmesi konusunda kıymetli bir ibadet olan Hacet namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hacet namazı nasıl kılınır?

    Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Okunacak dualar, faziletleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dünyada maddi ve manevi ihtiyaçları, dilekleri için Allah'a dua etmek bu amaçla ibadet etmek namaz kılmak isteyenler hacet namazı hakkında tüm bilgileri araştırıyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    İnsanlar hayatları boyunca birçok şeye ihtiyaç duyarlar, birçok şeye kavuşmayı arzu ederler. Bunlar doğaldır. Dünyalık veya âhiretlik bir isteği ve dileği bulunan, bir şeye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarını karşılamak veya arzularına ulaşmak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalı, ayrıca bunların gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemelidir.

    HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

    Hâcet namazı dört veya on iki rek'at olarak kılınır. Dört rek'at olarak kılındığı takdirde birinci rek'atında Fâtiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir.

    1. Rekat
    "Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz
    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
    Sübhaneke'yi okuruz
    Euzü-besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    3 defa Ayetel Kürsi okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

    2. Rekat
    Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
    Besmele çekeriz
    Fatiha Suresini okuruz
    Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz
    Rüku'ya gideriz
    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
    Oturarak Ettahiyyatu okuruz

        3. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz
        Besmele çekeriz
        Fatiha Suresini okuruz
        Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz
        Rüku'ya gideriz
        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

        4. RekatAyağa kalkarak Kıyama dururuz
        Besmele çekeriz
        Fatiha Suresini okuruz
        Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz
        Rüku'ya gideriz
        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
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        Haberler Yaşam Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Okunacak dualar, faziletleri…
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