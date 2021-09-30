Osmaniye'de "Biz okuyamadık ama siz okuyacaksınız" diyen aile 5 çocuğunu okutup iş güç sahibi yaptı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Yukarıçıyanlı köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk babası İsmail Semercioğlu, içinde yarım kalan eğitim aşkını çocuklarına aşıladı.

Çocuklarına her fırsatta okumanın önemini anlatan fedakar baba, çocuklarını gönderdiği dershanelere senet imzalamak zorunda kaldı. Zamanla çoğalan borç yükünün altından kalkamayınca traktörünü satmak zorunda kalan İsmail Semercioğlu, okutup meslek sahibi yaptığı çocuklarının desteğiyle yıllar sonra tekrar traktör aldı.

TARLADA ÇALIŞTIK



Semercioğlu çiftinin çocuklarından kalp damar cerrahı Oğuzhan İstanbul'da bir hastanede, inşaat mühendisi olan Taha ve Samet ile polis memuru olan Orhan İstanbul'da çalışıyor.

Öğretmen olan Selçuk ise, Kadirli ilçesinde görevli. 63 yaşındaki İsmail Semercioğlu, çiftçi olan babasının kendilerini ancak ilkokul bitene kadar okutabildiğini belirterek, "Aslında okutmak isterdi ama maddi imkansızları vardı. Mecbur tarlada çalışmamız gerekiyordu. Kız çocuk sahibi olabilmek için 5. çocuğa kadar yaptık. Ama Allah nasip etmedi. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Ali ALTUNTAŞ