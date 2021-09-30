Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? İşte yapılması gereken ibadetler…

Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? Yapılması gereken ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam alemi bu özel günü heyecanla beklerken bir yandan da doğru şekilde yapmak amacıyla Mevlid Kandili ibadetlerinin neler olduğunu merak ederek araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
Sadece Mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:
1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.