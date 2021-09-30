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    • Yaşam
    • 30.09.2021 09:36
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    • 30.09.2021 09:38
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    Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? İşte yapılması gereken ibadetler…

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? Sorularına yanıt arar oldu. İslamiyet’te büyük önemi bulunan Mevlid Kandili’nin faziletleri göz ardı edilmemeli ve ibadetler yapılmalıdır. Mevlid Kandili’nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre o tarih…

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili ne zaman 2021?

    Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? Yapılması gereken ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam alemi bu özel günü heyecanla beklerken bir yandan da doğru şekilde yapmak amacıyla Mevlid Kandili ibadetlerinin neler olduğunu merak ederek araştırıyor. İşte tüm bilgiler...

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

    Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

    MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

    Sadece Mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

    1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

        6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

        11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

        14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

        15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

        16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

        17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

        19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

        Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet–i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289).
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        Haberler Yaşam Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili hangi gün, tarihi ne? İşte yapılması gereken ibadetler…
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