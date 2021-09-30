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    İnternetten tanışıp Google Translate ile konuşup evlendiği kadın 4 ay sonra kayıplara karıştı

    Ahmet Kara, Endonezyalı Nel Mawati sosyal medyada tanıştı. Google Translate ile konuşup, evlendiler. Ancak yabancı gelin, 4 ay sonra kaçtı Kara, ‘Ortada kaldım’ dedi.

    Çevirim dışı!

    Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu.

    NİŞANLISI VAR
    Kısa süre sonra da evlendiler. Türkiye'de yaşamaya başlayan çiftin aşkı, kadının 4 ay sonra ülkesine gidip bir daha geri gelmemesiyle bitti. Şu an başkasıyla nişanlı olan ve maddi olarak zarar uğrayan adam, resmi nikahlı olduğu için nişanlısıyla da evlenemiyor.

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    Haberler Yaşam İnternetten tanışıp Google Translate ile konuşup evlendiği kadın 4 ay sonra kayıplara karıştı
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