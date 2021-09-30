Kartal’da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu: Kurşun yağdırdı

Olay, Kartal'da dün akşam saatlerinde yaşandı. Gittiği pazardan evine dönen Semiha Sanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile Sanlı'ya 3-4 el ateş etti. Kurşunlardan birinin koluna isabet ettiği kadın can havliyle kaçmaya başladı. Cani şahıs da kadını arkasından giderek takip etti.
Kadının pazar alanına girmesiyle panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına, olaya şahit olan pazarcı esnafı ile çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olay yerinde sinir krizi geçiren yaralı kadının koluna çevredekiler tampon yaptı. Akabinde de yaralı kadın olay yerine gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya tanık olan pazarcı esnafı Samet Aris, "Bizim tezgahın arkasında bir hanımefendi evine gidiyordu. Bir adam geldi şapkalı. Üç tane mermi sıktı. İkisi boşa gitti. Birisi hanımefendinin koluna geldi. Hanımefendi de direkt kendini pazara attı. Biz zor kurtardık, zor müdahale ettik" dedi.