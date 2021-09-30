Emine Erdoğan, "Nerede kalmıştık" projesini başlattı: Proje kadınları hem diploma hem de meslek sahibi yapacak...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülen 'Nerede kalmıştık eğitim seferberliği' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Emine Erdoğan, eğitimin bir toplumun yegâne güç kaynağı olduğunu, hükümetin icraatlarında bu hassasiyeti en ön sıralara taşıdığını belirtti. Şöyle devam etti: "Şimdi hepimize büyük bir heyecan veren 'Nerede Kalmıştık' projesini hayata geçiriyoruz. Bu projeyle 81 ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da 'Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı'ndan istifade edebilecek."

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

'Projeden faydalanmak isteyenler; www. neredekalmistik.net adresinden, gönüllü eğitim rehberleri AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarına ve teşkilatlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://maol.meb.gov.tr ve http://aoihl.meb.gov. tr adreslerini tıklayarak başvuru yapabilirler.