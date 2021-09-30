Ceza kesilen taksici muhabire patladı: Sen sor diye...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 3 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığından 144 lira para cezası kesildi.
Son dönemlerde kısa mesafe yolcu almamaları, turistleri müşteri olarak tercih etmeleri ve taksimetre açmamaları nedeniyle taksici esnafı vatandaşın tepkilerine maruz kalmıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler arttırıldı.