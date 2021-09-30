Ceza kesilen taksici muhabire patladı: Sen sor diye...

Denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen bir sürücü basın mensuplarının neden işlem yapıldığı sorusuna "Sen sor diye ceza kesiliyor" diyerek tepki gösterdi.

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