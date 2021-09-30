Emre Tyler Mays'ı öldüren aile mahkemede birbirine girdi

Sanığın savunmasının ardından, olayın meydana geldiği yere çok yakın mesafede bulunan karakolda görevli polis memurları tanık olarak ifade verdi.

Tanık polis Y. E, olay günü karakolun içindeyken silah sesi duyunca karakola saldırı olduğunu sanıp dışarı koştuğunu belirterek, "Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu." diye konuştu.

Maktulün annesi Şerife Tekcan da şikayetinin devam ettiğini, bir oğlu daha olduğunu ve görümcesi olan tutuksuz sanık Döndü Kutlu tarafından tehdit edildiğini ifade ederek, "Diğer evladımla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu'nun tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın." dedi.

Tekcan ailesinin avukatı, Kutlu ailesinin ailecek suçlu olduklarını, Döndü Kutlu da dahil hepsinin tutuklu olması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanıklar planlı şekilde hareket etmediklerini, asıl kendilerinin tuzağa düşürüldüklerini söylerken, tutuksuz sanık Döndü Kutlu, "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesi üzerine tutuksuz sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakıp "Acı var mı?" diye sordu. Bunun üzerine maktulün ailesi tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri Döndü Kutlu'yu aileden uzaklaştırdı.