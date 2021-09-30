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    • Yaşam
    • 30.09.2021 15:44
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    • 30.09.2021 15:45
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    SON DAKİKA! Tuzla'da dev fabrikada yangın! Siyah dumanlar yükseldi

    Son dakika haberine göre Tuzla'da bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. 8 bin metrekare alana sahip fabrika havadan görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Tuzla’da dev fabrikada yangın! Dumanlar yükseldi

    Tuzla'da bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.



    Yangın, Tuzla'da bulunan bir alüminyum fabrikasında saat 14.30 sıralarında çıktı. Olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı fabrika drone ile görüntülendi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Tuzla'da dev fabrikada yangın! Siyah dumanlar yükseldi
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