Osmanlı padişahlarına ait tablolar İngiltere'de satışa çıkıyor

İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6 padişaha ait portreleri satışa sunacağını duyurdu. 28 Ekim'den itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin TL arasında alıcı bulması bekleniyor.



Tablolarda, Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim'in portreleri var.

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