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    Osmanlı padişahlarına ait tablolar İngiltere'de satışa çıkıyor

    6 Osmanlı Padişahı’na ait portreler İngiltere’de satışa sunulacak. Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim'in portrelerinin yer aldığı tabloların 1600’lü yıllardan kaldığı belirtiliyor...

    Paranın tablosu

    İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6 padişaha ait portreleri satışa sunacağını duyurdu. 28 Ekim'den itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin TL arasında alıcı bulması bekleniyor.

    Tablolarda, Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim'in portreleri var.

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