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    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar TOGG ile tanıştı!

    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye’nin Otomobili TOGG ile tanıştı. Direksiyona geçip TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’tan bilgi aldı.

    San’Car’

    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak TEKNOFEST'e katıldı. 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti.

    Sancar TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönünde bir soru sordu. Yetkililer "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" cevabını verdi. Sancar, daha sonra tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş kendisine eşlik etti.

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