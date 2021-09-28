Biontech mi Sinovac mı? Hangi aşı daha etkili! 3'üncü doz için şaşırtan sonuç...

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ederken 'Biontech mi Sinovac mı?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları üzerinde yürütülen 'Karşılaşmalı 3 doz Covid-19 aşı etkililik sonuçları, 2 doz Sinovac sonrası 6 ay takip sonuçları' konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.
Araştırmada Türkiye'de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac aşısı sonrası Manisa CBÜ sağlık çalışanlarında uygulanan 37üncü doz Sinovac ile 3'üncü doz Biontech aşısının karşılaştırmalı koruyuculuk sonuçları sunuldu.
ARAŞTIRMADA AŞILARIN YAN ETKİLERİ KARŞILAŞTIRILDI
Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sinem Akçalı, çalışma sonuçlarını paylaştı.