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    • Yaşam
    • 29.09.2021 06:18
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    • 29.09.2021 06:18
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    Bekçilerden kaçmak isterken kendini vurdu! Yer: Adana

    Adana'da bekçilerin kimlik kontrolü yapmak istediği 16 yaşındaki kişi kaçmak istedi. Bu sırada belinde bulunan tabancası ateş alan şahıs kendi kendini vurdu.

    Bekçilerden kaçmak isterken kendini vurdu! Yer: Adana

    Adana'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istediği F.T. (16), kaçmak istediği sırada belindeki tabancanın ateş alması sonucu kendini bacağından yaraladı.


    Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki tabanca kaçtığı sırada ateş aldı.

    Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bekçilerden kaçmak isterken kendini vurdu! Yer: Adana
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