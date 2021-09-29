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    • Yaşam
    • 29.09.2021 09:36
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    • 29.09.2021 09:44
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    Karaman'da korkunç kaza! 12 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

    Uzmanlar ateşli silahları çocuklardan uzak tutulmasını her zaman söylüyor. Karaman Ermenek'te yaşanan olay bu uyarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ermenek ilçesinde Ş.D. (12), babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu kuzeni Yasin D.'yi (9) vurarak öldürdü.

    DHA
    12 yaşındaki çocuk kazayla kuzenini öldürdü

    Olay, dün Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde meydana geldi. Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı.

    Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.

    Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Karaman'da korkunç kaza! 12 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle 9 yaşındaki kuzenini öldürdü
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