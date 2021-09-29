İkinci Melek İpek vakasında tutuklanan Nuran Özdemir'in yeğeni dehşet anlarını anlattı: Olay gecesi bir anda...

"AHMET NE OLUR ÖLME"

İfadelere göre Nuran Özdemir, eşini bıçakladıktan sonra ambulans gelene kadar yaralı bölgeye tampon yaptı. İfadesinde havluyla tampon uyguladığını söyleyen Nuran Özdemir, "Amacım öldürmek değildi. Ahmet'i yerde kanlar içerisinde görünce çok korktum. Ağlayarak, 'Ahmet ne olur ölme' diye bağırdım ama bilincini kaybediyordu." dedi.