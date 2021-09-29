Sarhoş maganda hasmı zannedip başkasını başından vurdu sonra bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etti

Kafatasına giren kurşun beynine ulaşmadığı için hayatta kalan Mustafa K., bugün ameliyat olması planlanan babasının yatağına kendi yattı. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Mustafa K., "Bozkurt ilçesine giderken magandalar diye tabir ettiğimiz iki tane aracın birisi yolun kenarını diğeri ise gidiş şeridini kapatmıştı. Gidiş şeridindeki arabanın arkasında 3-4 kişinin olduğunu gördüm ve bana el hareketi yaparak durdurmak istediler. Benim süratimin 70 kilometre hızda olması sebebiyle araçla mecburen öbür şeritten geçerek devam etmek zorunda kaldım. Çok gitmeden arkadan bir el silah sesi duydum. Sesten sonra aracımın camı patlayarak benim enseme merminin isabet ettiğin kardeşim sayesinde yolun sağına aracı durdurduğumda hissettim. Ondan sonra vatandaştan bir tanesi geldi ve aracın camını açmamı istedi. Camı açtığımda elindeki bıçağı gördüm. 'Hayırdır bilader' diyerek argo kelime kullanırken, kardeşim Ramazan, 112 için konumu bulmaya çabalıyordu. Vatandaş 'Bozkurt civarından mısınız' diyerek bıçağını cebine soktu ve hızlı bir şekilde iki araçla beraber kaçtılar. Daha sonra 112 ekipleri geldi ve başımdan vurulduğumu sağlık ekiplerinden öğrendim. Hastaneye gittik ve ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra JASAT, magandaların 4 değil 8 kişi olduğunu belirtti ve akşam olmadan 16.00 sıralarında yakalayıp direk götürdüler. Bu tür magandaların bu şekilde kimseye zarar vermelerini istemiyorum. Doktorumun bana 'Kıl payıyla kurtuldun' demesinden sonra ne kadar şey olduğunu orada anladım. Ben olay anında hayatımı da kaybedebilirdim. Adamlar pervasızca sağa sola ateş ettiler. Ben bunların son bulmasını istiyorum. JASAT ekibine de çok teşekkür ediyorum. Akşam olmadan bütün hepsini içeriye almalarından memnun kaldım. Bunların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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