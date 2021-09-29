Sarhoş maganda hasmı zannedip başkasını başından vurdu sonra bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etti

Olay, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında Ankara -Denizli karayolunda meydana geldi. İstanbul'daki bir fabrikada çalışan Mustafa K. ve kardeşi Ramazan K., babalarını ameliyat ettirmek için izin alarak memleketleri Isparta'ya geldi.
ARABALARI KARIŞTIRINCA YANLIŞ KİŞİYİ VURDULAR
Bozkurt ilçesindeki alkollü bir mekanda sabah saatlerine kadar eğlenen Murat Şefik Ç. (25), yedi arkadaşıyla birlikte mekandan 2 ayrı araçla ayrıldı. Seyir halindeki şahıslar, Bozkurt ilçesine yaklaşan ve arkalarından gelmekte olan Mustafa K.'nın aracını husumetli oldukları başka bir kişinin aracıyla karıştırdı. Yolun sağına yanaşan Murat Şefik Ç. el işareti yapıp Mustafa K.'yı durdurmak isterken, diğer araç ise biraz daha ilerde kısmen yolu kapattı.
Ani fren yapmaktan kaçınarak araçların arasından geçmeye çalışan Mustafa K.'nın durmayacağını anlayan Murat Şefik Ç., elinde tuttuğu silahı ardına ardına ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın arka camından içeri girdi.