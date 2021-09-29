Deprem sonrasında alınabilecek önlemler nelerdir? Bakan Soylu duyurdu: Mobil bir program hazırladık ne yapacağımızı söyleyecek





'ÇOK BÜYÜK İŞE YARAYACAK'

Bakan Soylu, deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulamanın tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Mobil bir program yaptık, programımız hazır, bitti. Tüm telefon operatörleriyle beraber mutabakatımızı sağladık. Programımız AFAD'da büyük işe yarayacak. Deprem oldu; deprem olur olmaz programımız bize ne yapacağımızı hatırlatacak. Bizi hemen alacak, navigasyonla toplanma alanına götürecek. Enkazın altında ya da zorlu bir yerde kaldık, oradan hemen bizim 10 kişiye aramamızı temin edecek, lokasyonumuzun nerede olduğunu teknik cihazlarımızla bulabilme kabiliyetine sahip olacak. Bu da bir ihtiyaçtan çıktı. Elazığ ve İzmir depreminde trafik alt üst oldu. Bizim burada mümkün olduğunca bu afet uygulamasını tüm vatandaşlarımızın telefonlarına yükleyeceğiz, yükledikten sonra bir afet durumunda karşı karşıya kalındığında direk telefonlara değil, afet uygulaması üzerinden en çabuk bir şekilde yakınlarına ulaşabilecek anlayışı gerçekleştireceğiz."