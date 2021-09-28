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    • Güncel
    • 29.09.2021 06:37
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    • 29.09.2021 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! 29 Eylül-3 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Yapılan yeni tahminlerde özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyıları, Burdur, Ankara, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars, Ardahan, Antalya, Hatay ve Kırklareli için gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, kuzeyi çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile Avrupa yakasının kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyıları hafif sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C
        Az bulutlu

        MANİSA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 27°C
        Parçalı bulutlu, güney kesimleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı ve Konya çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            KIRŞEHİR °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 26°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 22°C
            Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık


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