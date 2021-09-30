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    • Güncel
    • 30.09.2021 07:30
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    • 30.09.2021 07:33
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için son dakika sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il 30 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


    SARI KODLU UYARI
    Meteoroloji Artvin, Rize, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yaptı.


    SARI HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKELİDİR
    Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Artvin, Rize, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Trabzon

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 23°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        KONYA °C, 20°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        SİVAS °C, 18°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un batı, Trabzon'un doğu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

        BAYBURT °C, 16°C
        Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 20°C
        Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Of, Hayrat, Dernekpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KARS °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için son dakika sarı kodlu uyarı!
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