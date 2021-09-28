Yeşil sahaların eski yıldızı Sezer Öztürk, elini kana buladı

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddialara göre (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla bölgeye mangal yapmaya gitti. Sezer Öztürk de yabancı plakalı lüks aracıyla aynı noktadaydı.

Öztürk, geçişi kapattığı iddiasıyla Sgholten'den aracın kaldırılmasını istedi. Ancak bir anda kavga çıktı. Bu sırada Sezer Öztürk, otomobilden ateş açtı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim Sgholten hayatını kaybetti.

KAYIPLARA KARIŞTI...

Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. yaralandı. O anlar bir kişinin cep telefonuyla kayıt altına alındı. Sgholten'in, iki çocuk babası olduğu, Hollandalı annesinin soyismini kullandığı belirtildi.

Olaydan sonra firar eden Öztürk hakkında tutuklama kararı ile yakalama emri çıkartıldı. Sezer Öztürk dışında ayrıca Ö.G. ve A.M. adlı kişilerin de şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. A.M. önceki gün polise giderek teslim oldu.

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatı 1996'da Almanya'da başlayan Sezer Öztürk, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da oynadı. En son 2015'te Beşiktaş ile sözleşme imzaladı, futbolu bıraktıktan sonra boksa başladı. 2013'te odasına girip kapısını kilitlediği takım arkadaşı İbrahim Toraman ile kavgaya tutuştu. 2014'te de tatile gittiği Almanya'da bir bar kavgasında bıçaklandı.

Yunus Emre KAVAK - Seda Nur GÜNAYDIN