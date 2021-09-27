Müge Anlı'da gündemi sallamıştı! Yusuf Turhan'ın ifadeleri kan dondurdu! Yengesi Firdevs Öztürk ve abisi Mehmet Turhan'ı iple boğdu...

ÖNCE ABİMİ SONRA YENGEMİ İPLE BOĞDUM

Duruşmada savunma yapan katil zanlısı Yusuf T., cinayet gününü soğukkanlılıkla anlattı.

Kendisini boğmaya çalışan ağabeyinin elinden aldığı iple ağabeyini boğduğunu, daha sonra yanlarına gelen yengesi Firdevs Öztürk'ü de boğduğunu söyleyen sanık Yusuf T., "Savcılıktaki beyanlarımı kabul etmiyorum. Yanlış yazılmış. Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür, bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi. Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum. Oğlum Bedirhan bana 'Baba ne yaptın?' diye bağırıyordu. Sonra Bedirhan ile evden çıktık, Kayseri içerisinde arabayla dolaştık. Sonra Bedirhan bana 'Karakola git, her şeyi anlat' dedi. Bir süre düşündükten sonra 'Oğlum Bedirhan, karakola gidip her şeyi anlatırsam ağabeyimin çocukları sana hasım olur' dedim. Aklımdan bunları çuvala koyup bir yere koymak geçti. Cami Kebir'e gidip torba aldım. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm. Ben ağabeyimle yengemi öldürecek olsam, ne evi ne de para verirdim. Ağabeyim beni öldürmeye çalışıyordu, kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor. Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım, ağabeyimle birlikte kız kardeşimiz Havva'yı birlikte öldürmedik. Ağabeyim beni suç ortağı yaptı" ifadelerini kullandı.