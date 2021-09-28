Emekli Danıştay hakimi 'cinci hoca'ya 550 bin lira kaptırdı! 'Babama aya bakmasını söyledi'

Emekli Danıştay hakimi S.Y. ile Avukat kızlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini Hz. Ali'nin görevlendirdiğini söyleyen Cinci Hoca Uğur Akyol'a 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve 'dini inançların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 66 yıl hapis istemiyle dava açtı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Akyol'a 550 bin lirasını kaptıran S.Y.'nin iki kızı katıldı.
"BİZİ MACUNLA KANDIRDI"
Hürriyet gazetesinin haberine göre Emekli Danıştay hakiminin avukat kızı S.Y., "Sanık ile babamın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştık. Kadınların kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını söyledi. Anne ve babam da yatırımcı oldu. Ofis tuttular. Bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. 2016 yılının Ramazan ayında sürekli bizimle vakit geçirdi, dini konuşmalar yaptı. Annemle babam kendisinden çok etkilendi. Hatta ona Uğur Bey değil Seyit diye sesleniyorlardı. Kardeşim ve ben daha uzak duruyorduk. Somut bir şey olmadığından anne ve babama bir şey diyemiyorduk" dedi.
"ANNENİZ ÇOK GÜZEL BİR SÜRECE GİRDİ"
Daha sonra annesinin rahatsızlandığını söyleyen S.Y., "Her gördüğü kişiyi sanık sanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi, yemeden içmeden kesilmişti, uyuyamıyordu. Sanık ise annemin bu durumuna karşı 'Anneniz çok güzel bir sürece girdi, çok iyi mertebelere yükseldi. Benim danışmanlığımda çok iyi olacak' diyordu. Bir süre sonra annem intihara kalkıştı ama sanık kendisinin bizim ailemize koruyucu olarak geldiğini söylüyordu. Bu şekilde babamı etkisi altına aldı. Ancak çok iyi kazandığımız dönemde biz bir anda kazanamamaya başlayıp sanığın mal varlığını ve bindiği lüks araçları, zenginleştiğini görünce biz de sorgulamaya başladık" diye konuştu.