Emekli Danıştay hakimi 'cinci hoca'ya 550 bin lira kaptırdı! 'Babama aya bakmasını söyledi'

"BİZİ MACUNLA KANDIRDI"

Hürriyet gazetesinin haberine göre Emekli Danıştay hakiminin avukat kızı S.Y., "Sanık ile babamın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştık. Kadınların kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını söyledi. Anne ve babam da yatırımcı oldu. Ofis tuttular. Bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. 2016 yılının Ramazan ayında sürekli bizimle vakit geçirdi, dini konuşmalar yaptı. Annemle babam kendisinden çok etkilendi. Hatta ona Uğur Bey değil Seyit diye sesleniyorlardı. Kardeşim ve ben daha uzak duruyorduk. Somut bir şey olmadığından anne ve babama bir şey diyemiyorduk" dedi.