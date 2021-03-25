Emekli Danıştay hakimi ve avukat kızlarına sahtekar şoku! Kendisini peygamber torunu olarak tanıttı! Taciz etti cinlerle korkuttu

"CİNLERLE KORKUTMAYA DEVAM ETTİ"

Hürriyet'in haberine göre; emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.'ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı."