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    • 25.03.2021 09:56
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    Emekli Danıştay hakimi ve avukat kızlarına sahtekar şoku! Kendisini peygamber torunu olarak tanıttı! Taciz etti cinlerle korkuttu

    Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ile avukat kızlarını, peygamber torunu olduğunu söyleyerek dolandıran, taciz eden ve cinlerle korkutarak hayatlarını alt üst eden . hakkında 66 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. S.Y. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı "Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı.”

    Emekli Danıştay hakimi böyle dolandırıldı

    Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur A., sözde atalarından öğrendiği bir macunla kadınlardaki kist ve doğum problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu.

    "CİNLERLE KORKUTMAYA DEVAM ETTİ"
    Hürriyet'in haberine göre; emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.'ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı."

    S.Y. İŞİMİ BÜYÜTMEM İÇİN BANA 150 BİN TL VERDİ
    S.Y.'nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.'nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiklerini iddia ederek şikâyetçi oldu. Uğur A. ise "Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi" diyerek kendisini savundu.

        52 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Uğur A.'nın S.Y.'yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı. Başsavcılık, Uğur A. hakkında S.Y.'ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y.'ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 52 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Uğur A. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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        Haberler Yaşam Emekli Danıştay hakimi ve avukat kızlarına sahtekar şoku! Kendisini peygamber torunu olarak tanıttı! Taciz etti cinlerle korkuttu