Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu: Komiserim sen benim arkadaşım ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Yapılan kontrolde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Soner D.(32), kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "Komiserim sen benim arkadaşım ol" dedi. Toplam 4 bin 38 TL ceza uygulanan sürücü, alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek cezayı ödemek istedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilin sürücüsü Soner D.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
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