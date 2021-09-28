Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu: Komiserim sen benim arkadaşım ol

Polislere arkadaşlık teklif eden Soner D., ekiplerine kendisine ceza yazmamasını isteyerek "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol. Sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir" dedi.

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