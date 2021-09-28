Salih Gözcü pandemide krizi fırsata çevirdi

Türk turizminin yurtdışındaki en genç temsilcilerinden Salih Gözcü, seyahat acentesi BTB Tours ile önemli bir başarıya imza attı. Henüz 26 yaşındayken "Dubai'deki en genç genel müdür" unvanını alan ve 15 yıldır sektörde hizmet sunan Gözcü, küresel pandemi krizini fırsata çevirdi. Uçaklı tur paketlerinden VIP hizmetlere kadar seyahat sırasında duyulabilecek tüm ihtiyaçları "en iyi fiyat-en iyi hizmet" anlayışıyla sunan Gözcü, bu süreçte Dubai'ye 160 bin turisti çekmeyi başardı.

BAŞARININ SIRRI: TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ

Dubai'deki ofisiyle turizm sektöründe elde ettiği başarıların ardından ikinci ofisini İstanbul'da açan Salih Gözcü, BTB Tours'u kısa sürede uluslararası bir marka haline getirdi. Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Mısır, Ukrayna ve Zanzibar'da da yeni şubeler açan Gözcü, turistleri "Türk misafirperverliği" ile ağırladıklarını ve başarısının sırrının da genlerinden gelen bu özelliği olduğunu söyledi.

DENEYİMLERİNİ TÜRK ACENTELERİYLE PAYLAŞIYOR

"Konuklara en iyi fiyatları ve avantajları sunarak rüya gibi tatiller yapma imkanı sağlıyoruz. Dünyanın her ülkesinden seyahat acenteleriyle çözüm ortaklı çalışıyoruz" diyen Salih Gözcü, yıllar içinde turizm sektöründe kazandığı deneyimleri Türk tur operatörleri ve seyahat acentelerinin hizmetine sunduğunu da sözlerine ekledi.

SALİH GÖZCÜ KİMDİR?

Salih Gözcü, 1987 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin esnaf olması nedeniyle çalışma hayatıyla henüz çocuk yaşta tanıştı. Sinop Gerze Turizm Otelcilik Lisesi'nde aldığı eğitimle birlikte Antalya'da turizm sektöründe çalışmaya başladı.

Çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2008 yılında Dubai'de hizmet veren bir seyahat acentesine transfer oldu. Henüz 26 yaşındayken "Dubai'deki en genç genel müdür" unvanını aldı.

2016 yılında "BTB Tours" adıyla kendi turizm şirketini kurdu. Kısa sürede sektörde büyük başarılar elde etti. İstanbul, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Mısır, Ukrayna ve Zanzibar'da yeni şubeler açtı.

2019 yılında gıda, 2020'de deri ve kürk sektörlerine girdi. BTB Trade şirketiyle içecek sektörüne de el attı, Cobrew markasıyla soğuk kahve üretmeye başladı.