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    Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürüp yaktı! Skandal olayda yeni gelişme yaşandı

    Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürüp yaktı! Vahşetin yaşandığı bağ evinde tüm ailenin izleri vardı! Annesi, babası, ortağı, eski eşi ve kardeşi sanık sıfatıyla dün hakim karşısına çıktı. Baba Selim Avcı'nın sözleri dehşet içinde bıraktı: Bana 'Kokoreç yakıyorum' dedi!

    Kan bağı!

    Üniversiteli Pınar Gültekin, 21 Temmuz 2020'de eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Cani, genç kızı önce bağ evine götürdüğünü söyledi. Ardından da "Boğdum, parçaladım, varile koyup yaktım" dedi. Cinayet mahalinde Avcı'nın annesi Ayten Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi. Babası Selim Avcı ile boşandığı eşi Eda Karagün'ün de cinayetten sonra olay yerine gittiği belirlendi. Tüm dosyalar birleştirildi. Sanıklar hakim karşısına geçti. Şunları söyledi:

    EDA KARAGÜN: Cemal bağ evinde çok zaman geçiriyordu. Cinayet daha ortaya çıkmadan, Cemal çok tedirgindi. Yemek yemiyordu, iştahtan kesildi. Bağ evine gittiğimizde temizlik yapıldığını, halıların yerlere serildiğini, kapıların silindiğini fark ettim.

    BABA SELİM AVCI: Cemal'i yalnız bırakmamak için bağ evine gittik. Orada eşim ve ortağım sigara içti. Cemal, olay günü beni arayıp kayıp olan kız nedeniyle ifadesinin alınacağını söyledi. Mertcan ile telefonda görüşmemizde, ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını belirtti.

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    Haberler Yaşam Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i öldürüp yaktı! Skandal olayda yeni gelişme yaşandı
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