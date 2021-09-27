Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?
Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından önce boğularak öldürülüp sonra cesedi bir varilde yakılmıştı. Gültekin cinayeti hakkında devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak. Söz konusu isimlerin suç delillerini yok ettiği iddia ediliyor.
Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek.
Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.
21 Temmuz 2020'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı.