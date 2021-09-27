Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak.

