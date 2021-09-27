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Haberler Yaşam Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından önce boğularak öldürülüp sonra cesedi bir varilde yakılmıştı. Gültekin cinayeti hakkında devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. Haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak. Söz konusu isimlerin suç delillerini yok ettiği iddia ediliyor.

27.09.2021 13:17 - Son Güncelleme: 27.09.2021 13:17
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın duruşmada sanık olarak savunma yapacak.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

21 Temmuz 2020'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, boşandığı eşi de hakim karşısında! Delilleri mi gizlediler?

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı.

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