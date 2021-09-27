Siber zorbalıkla mücadele eden avukat Murat Aydar yeni kitap çıkardı

Sosyal medya kullanımının artmasıyla siber zorbalık olarak nitelendirilen suç teşkil eden eylemlerde bu doğrultuda artış gösterdi.

HAKARETE UĞRAYANLAR NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR

Sosyal medyada en çok hakaret suçu ile karşılaştıklarını söyleyen Avukat Murat Aydar, "Hakaret suçuna maruz kalan kişilerin çoğunluğu ne yapması gerektiğini bilmiyor, bu sebeple sosyal medya kullanıcılarının hakaret suçuna maruz kaldıklarında neler yapması gerektiğini anlatan kitap çıkardık. Sosyal Medyada Hakaret Suçu kitabı, karmaşık ve mesleki kavramlardan uzak tamamen vatandaşlara yönelik bir rehber niteliğinde" dedi.

İNSANLAR SOSYAL MEDYADA HAKARET ETMENİN SUÇ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Hakaret suçunun sosyal medya üzerinden işlense dahi suç olduğunun altını çizen Avukat Murat Aydar, "Çoğu kişi internet üzerinden hakaret etmenin suç olmadığını düşünüyor ve hakarete uğradıklarında hakaret eden kişileri şikayet etmiyorlar. Avukat Emre Sevimli ile birlikte yazdığımız kitapla birlikte insanlara hakaret suçunun internet üzerinden işlense dahi suç olduğunu öğreteceğiz" şeklinde konuştu.

SİBER ZORBALIĞA UĞRAYANLARA YÖNELİK KİTAP

Sosyal Medyada Hakaret Suçu kitabının avukatlara değil vatandaşlara yönelik olduğunu vurgulayan Avukat Murat Aydar, "Kitabı tamamen siber zorbalığa uğramış kişilere yönelik olarak yazdığımızdan karmaşık ve bilinmez ifadeler kullanmayıp, basit ve anlaşılır bir şekilde yazdık" dedi.

AVUKAT MURAT AYDAR KİMDİR?

Avukat Murat Aydar, 11 Haziran 1994 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl ismi Muharrem Murat Aydar'dır. 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Murat Aydar, sosyal medyada açtığı sayısız hakaret davasıyla tanınmakta. Avukat Murat Aydar Sosyal Medyada Hakaret Suçu isimli kitabın yazarıdır.